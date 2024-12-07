  • Haberler
  • Gündem
  • İşadamı Ali Rıza Özderici son yolculuğuna uğurlandı

İşadamı Ali Rıza Özderici son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kayserili işadamı Ali Rıza Özderici son yolculuğuna uğurlandı.

İşadamı Ali Rıza Özderici son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Hayatını kaybeden Kayserili işadamı Ali Rıza Özderici son yolculuğuna uğurlandı.

Özkoyuncu Madencilik A.Ş. kurucularından ve Onursal Başkanı Ali Rıza Özderici 98 yaşında hayatını kaybetti. Özderici’nin cenazesi Hulusi Akar Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, protokol üyeleri, Özderici’nin ailesi ile vatandaşlar katıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Şehir Kültür Akademisi başladı: Öğretmenlere Kayseri'nin tarihi anlatıldı
Şehir Kültür Akademisi başladı: Öğretmenlere Kayseri'nin tarihi anlatıldı
27 şok uygulamada 5 bin 27 kişi sorgulandı
27 şok uygulamada 5 bin 27 kişi sorgulandı
Vali Çiçek, 'Bu şehri bize miras bırakan o büyük kahramanlara minnet borcumuz var' 
Vali Çiçek, ”Bu şehri bize miras bırakan o büyük kahramanlara minnet borcumuz var” 
İl Kültür Müdürü Dursun, 'Melik Muhammed Gazi'yi her yıl daha büyük şekilde anacağız' 
İl Kültür Müdürü Dursun, ”Melik Muhammed Gazi’yi her yıl daha büyük şekilde anacağız” 
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Fenalaşan yolcu için güzergah değiştiren şoföre Başkan Büyükkılıç'tan tebrik
Fenalaşan yolcu için güzergah değiştiren şoföre Başkan Büyükkılıç'tan tebrik
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!