İşçiler Hava İkmal önünde oturma eylemi başlattı

Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şubesi 12’inci Hava ulaştırma Ana Üs Komutanlığı girişinde bulunan Kıbrıs Barış Harekâtı Anıtı önünde basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirildi.Yaşam şartlarının ağırlaşmasının işçileri zor duruma soktuğunu ifade eden Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Yöneticisi Murat Dursun; “Ülkemizin savunma sanayiinde bu hızlı yükselişinin bir parçası olarak bizler, insanların hayretler içerisinde gökyüzünde koskoca demir yığınının nasıl uçtuğunu hayal bile edemediği yerde tam bir iş bilinci ile hareket ederek gökyüzümüzün güçleri olan hava araçlarının en güvenli şekilde uçmasını sağlayan temel taşlarından olan tekniğin gücüyüz” dedi.

Yaşam şartlarının ağırlaşmasının işçileri zor duruma soktuğunu ifade eden Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Yöneticisi Murat Dursun; “Bugün yine bir aradayız. Sıkıntılarımız her geçen katlanarak devam ediyor. Hayat pahalılığı,özlük hakları, sosyal hakları,satın alma gücümüzdeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, ücret dengesizliği başta biz işçiler olmak üzere, toplumun büyük bir bölümünde yaşam şartları ağırlaştırmakta ve geçim sıkıntısıyla mücadele etmekteyiz.Yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek için yürüyüşler, basın açıklamaları ve mitingler yaptık. Sesimizi duyurmak istedik, sağduyulu davranmaya gayret ettik, diyalog kapılarını açık tuttuk lakin bir sonuç alamadık.Sürekli sabırlı olmamız istendi. Ama bıçak kemiğe dayandı. Ekonomik krizin bedeli biz işçiler olarak ödemeyeceğiz. Ülkemizin savunma sanayiinde bu hızlı yükselişinin bir parçası olarak bizler, insanların hayretler içerisinde gökyüzünde koskoca demir yığınının nasıl uçtuğunu hayal bile edemediği yerde tam bir iş bilinci ile hareket ederek gökyüzümüzün güçleri olan hava araçlarının en güvenli şekilde uçmasını sağlayan temel taşlarından olan tekniğin gücüyüz.Bu gücün hak ettiği değeri görmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çoğu işçinin ek gelir için başka sektörlerde çalıştıklarını ifade eden Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Yöneticisi Murat Dursun; “Havada, Karada ve Denizdeki gücümüz olan Uçakların, Tankların, Gemilerin bakım, onarım ve Modernizasyonunu yapan, Ateş hattında tankları tamir eden, Devletimizin verdiği her göreve giden, ortalama 28-33 bin Türk Lirası ücret alarak bunun yarısını ev kirası olarak ödeyip ay sonunu getirmeye çalışanların sesini duyun ve bu insanları küstürmeyin. Çünkü bu kişiler bu ülkede yetişmiş, mesleğini en iyi şekilde icra eden kişilerdir.Ayrıca arkadaşlarımız artık ağır yaşam koşullarına karşı koyabilmek için mesai bitiminde merdiven altı tekstil atölyelerinde terzilik, lokantalarda ve düğün salonlarında, garsonluk, motokuryelik gibi ek işler yaptığını belirtmek isterim.Buradan tekrar söylüyoruz; asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten de düşük olduğu bir toplumda kamu işçisi olarak mesleğimiz gereği Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan hava araçlarının ve bütün bileşenlerinin bakım, onarım, modernizasyonu yapmakta olup bu araçların uçmasında ve görevlerini kusursuz yerine getirmesinde büyük rol oynayanlar olarak hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.