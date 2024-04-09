İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyelerinde çalışan işçilere ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu, Pınarbaşı, Bünyan ve Akkışla Belediyelerinde çalışan işçilere ait ikramiyeler bayram öncesinde yatırılacağını belirterek şu şekilde devam etti; “Yaklaşık 8 bin 500 şirket işçisine Ramazan Bayramından önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur. Ramazan Bayramı öncesi üyelerimiz bu ikramiyelerin yatmasıyla sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Bu ikramiyelerin yatmasıyla birlikte üyelerimizin yüzü güldüğü kadar bayram öncesinde Kayseri esnafının da yüzünü inşallah güldüreceğiz” dedi.

Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan’a, üyelerimiz adına başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca maaşları ve ikramiyeleri gününden önce yatıran Develi, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Özvatan ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan üyelerimiz adına da belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak da sevinçliyiz. Bu vesile ile tüm üyelerimizin, Kayserili hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.