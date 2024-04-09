Kayseriliiler ifter çadırını sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayserili vatandaşlarla, Seyyid Burhaneddin ve Hunat İftar Çadırlarındaki iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayı boyunca gerek teravihlerde, gerek iftar ve sahur sofralarında gerekse gün içerisinde sokakta, çarşıda, pazarda sürekli vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu kez de Ramazan boyunca Kayserililere iftar hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi’nin Seyyid Burhaneddin ve Hunat İftar Çadırlarında hemşehrileri ile bir araya gelerek kucaklaştı.

“Allah Razı Olsun Bir Ay Boyunca Soframızı Şenlendirdiniz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar çadırlarındaki iftar sofrasında vatandaşlara “Allah razı olsun bir ay boyunca soframızı şenlendirdiniz” diye seslenerek şunları söyledi:

“Maşallah, barekallah, elhamdülillah. Cümleten hayırlı akşamlar. Cenab-ı Allah burada oruç tutan kardeşlerimizin oruçlarını kabul etsin diye dua ediyoruz. Huzur içerisinde bir Ramazan ayını daha idrak ettik. İnşallah ağız tadıyla daha nice Ramazanlara erişesiniz diye dua ve temennide bulunuyorum. Dua ediyorum ve sizlerden de dua bekliyorum. Allah razı olsun bir ay boyunca soframızı şenlendirdiniz. Buradaki gönül dostlarımız adeta gönüllerimizi titretti. Teşekkür ediyoruz. Ağzınızın tadı bozulmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı yaşamayı lütfetsin diyorum.”

Büyükkılıç İlahi Söyledi, Ramazan’ı Yolcu Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar çadırlarında düzenlenen programda sahneye çıkarak ‘elveda şehri Ramazan’ nidasında bulunarak ilahi söyledi. Vatandaşlardan alkış alan Büyükkılıç’a saz ekibi de eşlik etti.

“Çocuklarımdan Sayıyorum”

İftar sofrasının konuklarından yaşlı çınar bir kadın vatandaş ise Başkan Büyükkılıç’ı çok sevdiğini ifade ederek, “Ben çocuklarımdan sayıyorum” diye seslendi. Başkan Büyükkılıç ise yaşlı çınara sarılarak fotoğraf çektirdi.

“Bu İşleri Kim Organize Ediyorsa Ellerine Sağlık, Allah Bereket Versin”

İftar çadırındaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Büyükkılıç’a vatandaşlardan birisi “Bu işleri kim organize ediyorsa ellerine sağlık, Allah bereket versin” ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç da vatandaşların sevincinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek hayırlı iftarlar diledi.

Başkan Büyükkılıç, iftar çadırlarında tek tek iftar sofrasının olduğu masaları ziyaret ederek sohbet etti, vatandaşlara iftarlarının kabul olması ve hayırlı iftarlar temennisinde bulundu. Büyükkılıç başta çocuklar olmak üzere fotoğraf çektirmek isteyen herkesle de tek tek fotoğraf çekindi.