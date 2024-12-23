İşçilerin eylemi üzerine Dedeman Madencilik'ten açıklama geldi: Tepkilerinde haklıdırlar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Dedeman Madencilik bölgesinde çalışan yaklaşık 200 işçinin, beş aydır alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapmaları üzerine Dedeman Madencilik'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Çalışanlarımız tepkilerinde haklıdırlar ve hak edişlerini eksiksiz alacaklardır" denildi.

İşçiler, maaşlarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, yaklaşık 200 işçinin maaş alamadığı durumda mağdur olduğu, işten çıkarılan işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde eylem yapmışlardı.

Dedeman Madencilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Ekim ayında işçilerin bir kısmı ile anlaşmalı şekilde yollarının ayrıldığı belirtildi. Şirket, işçilerin sağladıkları iş birliği ve anlayışı öncelikle her birine teşekkürlerini sunarak, yeni planlama ile hiçbir çalışanın mağdur olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtildi.

İşçilerin tepkilerinde haklı olduğu ve hak edişlerini eksiksiz alacaklarına dikkat çekildi. Dedeman Madencilik, bu süreçten dolayı üzgün olduğunu ve sürecin en hızlı ve çalışanların arzu ettiği gibi sonuçlanacağını belirtti.