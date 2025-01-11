İşitme kaybı belirtileri nelerdir? Erken teşhis neden önemli?

Odyolog Alper Tamokur, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘İşin Uzmanı’ programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Odyolog Alper Tamokur, işitme kaybının belirtilerinden bahsetti. Tamokur, ‘’Kişi duymada zorluk yaşar, az duymaya başlar, kelimeleri yanlış duymaya ve yanlış anlamaya başlar. Ayrıca, yüksek sesle konuşmaya başlar. Televizyon, radyo gibi cihazların seslerini çok yüksek seviyede kullanmaya başlar. Bu da bir işitme kaybı belirtisidir. Erken tanı burada şu şekilde önemlidir: Bizim alanımızda işitme kaybıyla anlama kaybı ortaya çıkar. Duymak ve anlamak farklı şeylerdir. Duymayan insan, bir süre sonra anlama yeteneğini yitirmeye başlar. Erken tanı, anlama yeteneğini kaybetmeden işitme kaybını düzeltmek için çok önemlidir. Bir an önce işitme kaybının sebebi araştırılıp tedavi sürecine başlanarak, anlama yeteneğini kaybetmeden hızlı bir şekilde düzeltmeyi amaçlarız. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir’’ şeklinde konuştu.

‘VERTİGO, İŞİTME KAYBIYLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKABİLİR’

Odyolog Alper Tamokur, vertigonun vücudun denge sistemindeki problemler sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu belirterek, ‘’Vertigo, vücudun denge sisteminde oluşan problemlerdir ve halk arasında baş dönmesi olarak bilinir. İç kulaktaki kristallerin yer değiştirmesi, beyne yanlış sinyaller gönderir ve bu da baş dönmesine sebep olur. Vertigo, işitme kaybıyla birlikte ortaya çıkabilir veya bazı hastalıklarda işitme kaybı olmadan da görülebilir. Ayrıca, bazı ilaçların yan etkileriyle de ortaya çıkabilir. Vertigonun bazı başka sebepleri de fazla tuzlu tüketimidir. Yani beslenme ve diyet burada önemli bir rol oynar. Hastane ortamında baş dönmesiyle vertigoyla başvuran hastalara bir diyet de önerilebilir. Eğer kişide aşırı tuz tüketimi varsa, bu vertigoya sebep olabilir. Aşırı sigara kullanımı da yine vertigo yapabilir. Kafein içeriği yüksek içecekler, yiyecekler, kahve ve kola gibi içecekler de vertigoya sebep olabilir. Aşırı alkol tüketimi de vertigoya yol açabilir. Yani bu faktörlere dikkat etmek önemlidir. Aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonları da vertigoya sebep olabiliyor. Grip, nezle, koronavirüs gibi hastalıklar, kulak sağlığını da etkileyebilir ve işitme kaybı ile vertigo ortaya çıkabilir. Kısacası, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle ve koronavirüs gibi hastalıklar kulak sağlığını etkileyebilir ve işitme kaybı ile vertigo yaratabilir. Vertigo yaşayan kişilerin kulak burun boğaz hekimine başvurarak gerekli testlerden geçip, vertigonun sebebi ve kaynağı tespit edildikten sonra tedavi sürecine başlanması gerekir’’ ifadelerini kullandı.

‘İŞİTME CİHAZINLARINDA, SGK’NIN BAZI DESTEKLERİ BULUNUYOR’

SGK’nın işitme cihazı alacak kişilere yaşa bağlı olarak farklı ödeme destekleri sunduğunu belirten Odyolog Alper Tamokur, ‘’SGK ödemeleri şu şekilde. İşitme cihazlarında SGK’nın bazı destekleri var. Bunlar yaşa göre değişebiliyor. Yani çocuk yaştan 18 yaş üstü emekliye kadar bütün yaş gruplarına destek var SGK’nın. 18 yaş üstü emeklilerde mesela bir kulak için 4 bin 239 TL ödeme yapılmaktadır. Yani bir kulak için 4 bin 239 TL emekli için. Bunu ayrı ayrı iki kulağa da sigorta karşılıyor. Yani devlet doktorunun yazacağı reçeteyle birlikte karşılıyor. Devlet hastanelerindeki doktorların yazacağı işitme cihazı reçetesiyle başvuru yapıldığında, işitme cihazı merkezlerinden bu ödenekten, bu desteklerden faydalanılabiliyor. 18 yaş üstü çalışanlarda ise 3 bin 391 TL destek veriyor sigorta. Yine devlet doktorlarından, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, fakültelerden çıkan reçeteyle birlikte başvuru yapıldığında bir kulak için bu miktarda ödeme yapılır. İki kulağa yazıldıysa, iki kulağa ayrı ayrı ödeme yapılır sigorta’’ şeklinde konuştu.