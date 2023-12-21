Apartmanda meydana gelen yangından etkilenenler tedavi altına alındı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Tacettinveli Mahallesi’nde 23.00 sıralarında 9 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hem yangını söndürürken hem de mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen bina sakinleri tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında sadece maddi zarar meydana geldi.