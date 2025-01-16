İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes: Filistinli esirlerin özgürlüğe kavuşma zamanı

Gazze Şeridi'nde 467 gün süren savaşın ardından Hamas'ın direnişini kıramayan İsrail, sonunda ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Ateşkes sürecinde yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor. Daha önce bu sayı 1000 olarak öngörülmüştü.

Tel Aviv merkezli Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail cezaevlerinden toplamda 290'ı müebbet hapse çarptırılan 1.977 Filistinli serbest kalacak.

Anlaşma kapsamında, İsrail cezaevlerindeki çocukların tahliyesi, Hamas'ın elindeki çocuk esirlerin salıverilmesiyle sağlanacak.

Ateşkesin son aşamasında, cansız esirlerin naaşı teslim edilecek ve İsrail'in elindeki Filistinli şehitler Gazze'ye geri getirilecek. Bu kapsamda, şehit Yahya Sinvar'ın naaşının da Gazze'ye getirilmesi bekleniyor.

Yediot Aharonot gazetesine göre, esir takası süreci şu şekilde işleyecek:

- İsrailli 5 sivil ve 2 çocuk esir karşılığında, İsrail cezaevlerindeki 210 Filistinli çocuk ve kadın esir serbest bırakılacak.

- İsrailli 5 kadın asker karşılığında, 150 müebbet hapis cezası almış ve 100 tutuklu Filistinli serbest bırakılacak.

- İsrailli 9 hasta ve yaralı kişi karşılığında, 110 müebbet hapis cezası almış Filistinli özgürlüğüne kavuşacak.

- İsrailli 10 yetişkin esir karşılığında, 30'u müebbet hapis cezası almış toplam 300 Filistinli serbest bırakılacak.

- Hamas tarafından 10 yıl önce esir alınan Etiyopyalı-İsrailli Avera Mengistu ve Bedevi Arap İsrailli Hişam es-Said'in serbest bırakılması karşılığında, İsrail'deki 60 Filistinli mahkum ve Şalit anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklanan 47 Filistinli serbest kalacak.

- 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze Şeridi'nde tutsak edilen 1000 Filistinli esir serbest bırakılacak.

Toplamda, 290 müebbet hapis cezası almış ve 1.687 diğer mahkum ve tutuklu olmak üzere, İsrail cezaevlerinden çıkacak Filistinlilerin sayısı 1.977'yi bulacak.