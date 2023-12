'İsrail'in elindeki silahla, PKK'nın elindeki silah aynı yerden'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 6 vatan evladı ile Filistin’de zulme uğrayanlar için düzenlenen “Teröre Lanet, Filistin’e Destek Yürüyüşü”ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, 6 askerimizi şehit eden terör örgütü ile Filistin’de mazlumları katleden devlet terörizmine lanet okudu, şehitleri rahmetle andı.

Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan programda, meydan ve Sivas Bulvarı’nı dolduran vatandaşlar, 6 askerin şehit edilmesine ve Filistin’in Gazze şehrinde yaşanan katliama tepkilerini dile getirdi.

Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki protestolar, tekbirlerle ve sloganlarla sürdü. Bölücü terör örgütü ve İsrail aleyhinde yönelik atılan “Kahrolsun PKK”, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarının atıldığı programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Hüseyin Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, rektörler, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Kayserililer katıldı.

Başkan Büyükkılıç, 6 kahraman vatan evladına Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “Gururumuz, medar-ı iftiharımız olan Kayseri’mizin hayırsever insanları, Erciyes gibi pırıl pırıl gönlü ak, yüzü ak, kalbi berrak olan Kayseri’mizin güzel insanları, iyi ki varsınız, yine meydanlardasınız, yine biz buradayız dediniz, yine hakkı savunacağız dediniz, yine kimsesizin yanındayız dediniz, yine zulme uğrayanların yanındayız dediniz, yine teröre hayır dediniz ve şehit edilen 6 tane kahramanımızın yanındayız dediniz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, “Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyen bu ezanları inşallah Cenab-ı Allah gönlümüzden ve ülkemizden almasın, bayrağımız gönderden inmesin diyorum” dedi.

“BİR OLURSAK DÜNYADA ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORUN YOKTUR”

Başkan Büyükkılıç, birlik olunduğu takdirde çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına işaret ederek, “Allah’ın emriyle bir olursak, beraber olursak, tefrikaya düşmezsek, Allah’ın izniyle bu dünyada çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dün Afganistan’da bir başka gün Karabağ’da, bir başka gün Irak’ta, bir başka gün Suriye’de, bir başka gün Libya’da ya da başka yerlerde mazlum coğrafyalarda nerde bir Müslüman varsa, nerde bir mazlum varsa on binlerce kilometre öteden gelip buralarda o kardeşlerimizin kanını dökmeye, o ülkeleri parçalamaya, bizleri karşı karşıya getirmeye çalışan zihniyet, bu gün de elbette ki yine Türkiye’miz üzerindeki oyunlarını sürdürmeye çalışırken aynı zamanda hepimizin de bildiği gibi Gazze’de acımasızca, ana rahmindeki yavrularımız, canlarımız dahil, çocuklarımız dahil, yaşlılarımız dahil, hastalarımız, hastanedeki canlarımız dahil, hepsini acımasızca, şerefsizce elbette ki bu katlini sürdürüyor, bu zihniyetini hayata geçiriyor. Buna ses çıkartmayan Avrupa, buna ses çıkartmayan sözde çağdaş uygarlık ve medeniyetlere sahip olduğunu söyleyen ülkeler, elbette bu milletin uyanışı ile insanlığın uyanışı ile bir gün cevabını alacak. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Hz Peygamber diye Peygamberimizin müjdelediği şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların varlığı, onların şehadeti bizlerin bu ülkelerde, bu topraklarda yaşamasına vesile oluyor. Minnettarız, onlar bizim kahramanlarımız, onlar bizim gururlarımız” diyerek ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı.

Büyükkılıç konuşmasında, “Bu vatanı bölemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler, bu ezanı dindiremeyecekler, inşallah insanlığın uyanışına vesile olacağına inandığımız bu uygulamaların, bizlerin, insanlığın da uyanışına vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ KENDİSİNİ FEDÂ EDERCESİNE ÇIRPINIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülke ülke, lider lider dolaşarak kendisini fedâ edercesine çırpındığını, insanlık için akan kan ve gözyaşlarını dindirmek için çabaladığını dile getiren Büyükkılıç, başarıya ulaşacağına inandıklarını vurgulayarak, “On binlerce canımız, yavrumuz Gazze’de katlediliyor, 40 bin kardeşimiz bu ülkede PKK terörü adice, canice şehit etmedi mi? Biz bunların hepsinin farkındayız. İsrail’in elindeki silah ile PKK’nın elindeki silah aynı. Markası aynı, geldiği yer aynı. Onun için küfür tek bir millettir. Onun için bir araya geliyorlar, onun için ses çıkartmıyorlar, onun için Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararları veto ediyorlar, onun için susuyorlar, onu için mazlumun göz yaşının akmasına daha fazla destek oluyorlar” dedi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN BİRLİK VE BERABERLİKTE KARARLILIK MESAJI

Başkan Büyükkılıç, “Kutul Amare’den beri, Malazgirt’ten, Çanakkale’den beri, 15 Temmuz’dan beri her zaman Kayseri’mizin gururu olan siz canlarımız, burada meydanlarda her zaman dik duruşuyla, onurlu davranışıyla her zaman mazlumun yanında yer alan, vatanına, bayrağına, devletine, milletine, inancına sahip çıkan anlayışıyla elbette ki yer almıştır” diyerek birlik ve beraberlikte kararlı olacaklarını dile getirdi. Büyükkılıç sözlerini, İstiklal Marşı’nın “Garbin afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?” dizeleri ile sonlandırdı