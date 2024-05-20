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Büyükkılıç'tan başkanlarla değerlendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanları ile bir araya gelerek, hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükkılıç'tan başkanlarla değerlendirme toplantısı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanları ile bir araya gelerek, hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışan, birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı istişareye özel önem veriyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler istişare edildi.

İlçelere yapılacak hizmetlerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bereketini yaşadıklarını belirterek, tüm belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükkılıç'tan başkanlarla değerlendirme toplantısı
Büyükkılıç'tan başkanlarla değerlendirme toplantısı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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