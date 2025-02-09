'Israrlı takip suçunun cezası hapis cezası olacaktır'

Israrlı takip suçunda şüpheli şahıs yada sanık tarafından sürekli iletişim halinde olmaya ısrar edilmesi üzerine suçun hapis cezası olduğunu söyleyen Hukukçu Bülbül; "Israrlı takip suçunda şüpheli şahıs ya da sanık, karşı tarafa ısrarlı bir şekilde iletişim kurmayı deniyor. Bunu fiziksel takip yoluyla yapabileceği gibi telefon yoluyla da gerçekleştirebilir. Ayrıca, yakınlarına zarar verme tehdidiyle bu ısrarını şiddetini artırarak devam ettirebilir. Bu durumu da bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu suçun cezası hapis cezası olacaktır; önemle dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hangi durumda şahsın ısrarlı takip suçunu işlemiş olacağından bahseden Bülbül, "Ne olursa olsun, bir şahıs ısrarla takip suçunu işlemiş olacaktır. Burada, Yargıtay öncelikle ısrar unsurunun gerçekleşmiş olmasını şart koşmaktadır. Bu, ceza yargılamasında her olayın kendi özel niteliği çerçevesinde ele alınması gerektiği anlamına gelir. Ancak, şunu demek doğru olacaktır: Şahıs, bu eylemlerden rahatsız olduğunu karşı tarafa beyan etmiş ve karşı taraf hâlâ bu eylemlerine devam ediyorsa, artık bu suçun oluştuğunu söylemek mümkün olacaktır. Bu durumda, muhakkak cezalandırılacaktır" şeklinde konuştu.