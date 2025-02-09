Hulusi Akar Başkanlığında Kayseri'de Projeler Değerlendirme Toplantısı

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memeduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul, milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Mustafa Baki Ersoy, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanları katıldı.

Erciyes'te gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri'nin ve ilçelerinin projeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Hulusi Akar, şehrin kalkınması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belediye başkanlarıyla istişare ve uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Toplantıda ayrıca Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili bir sunum yapılarak, değerli misafirler Erciyes'te yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Hulusi Akar, şehrin gelişimi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Kayseri için el birliğiyle çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Cumhur İttifakı belediyelerimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik," dedi.

Bu toplantı, Kayseri'nin geleceği için atılacak adımların belirlenmesi ve projelerin ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.