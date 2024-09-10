İşsizlik verileri açıklandı; Temmuzda işsiz sayısı düştü

TÜİK, 2024 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda 12,4 olarak kayda geçti. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi oldu.

İş gücü ise temmuz ayından bir önceki aya göre 123 bin kişi azalarak 35 milyon 879 bin kişi olduğu açıklandı.

TÜİK verilerine göre iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.