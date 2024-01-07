İstanbul'da Erdoğan'ın önceliği 'Genç Aday'dan yana oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul'da tercih genç aday eski teknokrat Bakan Murat Kurum'dan yana oldu.

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  • 07.01.2024 20:32
  • Güncelleme: 08.01.2024 16:36
İstanbul'da Erdoğan'ın önceliği 'Genç Aday'dan yana oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı yaptı. AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, İstanbul muradına kavuşacağını ilan ederek şunları söyledi: ''İstanbul’u 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkaracağız. 5 senede şunu gördük yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen sürekli ilgilenilmesi, sorumlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul’a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız, sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız diğer türlü geriye gitme, çökme kaçınılmazdır. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz.''

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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