Yazar Yaşar Kaplan vefatının 1.yılında memleketinde anıldı

Yazar ve Fikir Adamı Yaşar Kaplan, vefatının birinci yıldönümünde doğum yeri olan Niğde'de Niğde Belediyesi tarafından organize edilen panelle anıldı.

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  • 07.01.2024 19:31
  • Güncelleme: 07.01.2024 19:34
Yazar Yaşar Kaplan vefatının 1.yılında memleketinde anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

7 Ocak 2023'de vefat eden mütefekkir yazar Yaşar Kaplan'ın vefatının 1.yildönümü vesilesi ile Niğde Belediyesi  Kültür Merkezinde bir anma paneli düzenlendi.

Kayseri İmam Hatip Lisesi mezunu olan Yaşar Kaplan'ın değişik yönleriyle anlatıldığı panel, Ali Cengiz Kalkan moderatörlügünde Hüseyin Öztürk, Arif Dülger, Prof. Dr. Nevzat Topal ve Mehmet Yavuz Ay'ın anlatımlarıyla gerçekleşti.

Yazar Yaşar Kaplan'ın hayatı,  anıları ve düşünce dünyası  geniş bir şekilde panelistler tarafından ele alındı,

2001 yılından vefatına kadar Almanyada zorunlu ikamet etmek durumunda kalan Yaşar Kaplan,  şu anda mezarı Ankarada Tacettin Dergahında medfun bulunmaktadır.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in katkılarıyla organize edilen Yaşar Kaplan paneli, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Demokrasi Risalesi kitabından dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve Bursa Cezaevinde 3 yıl yatan merhum Yaşar Kaplan'ın çok sayıda kitabı ve makaleleri de bulunuyor.

Haber Merkezi

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