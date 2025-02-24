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  • İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Panoları Takdir Topluyor: Kayseri Havalimanı'nda Neden Yok?

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Panoları Takdir Topluyor: Kayseri Havalimanı'nda Neden Yok?

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yer alan ve yaklaşan Ramazan Ayı hakkında bilgilendirici panolar, yolcular ve görevliler tarafından büyük takdir topluyor.

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Panoları Takdir Topluyor: Kayseri Havalimanı'nda Neden Yok?

Farklı dillerde "Hayırlı Ramazanlar" yazan panolar, Ramazan Ayı'nın gelişini müjdeleyerek havalimanına manevi bir atmosfer katıyor.

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Coşkusu

İstanbul Havalimanı, Ramazan Ayı boyunca yolcularına keyifli bir atmosfer sunmak adına çeşitli etkinlikler ve bilgilendirici panolarla donatıldı. Bu panolar, farklı dillerde "Hayırlı Ramazanlar" mesajlarıyla yolcuları karşılıyor ve Ramazan Ayı'nın manevi havasını yansıtıyor. Yolcular ve havalimanı çalışanları, bu panoların varlığından memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar.

Kayseri Havalimanı'nda Benzer Panolar Neden Yok?

Kayseri Havalimanı'nda ise benzer bilgilendirici panoların bulunmaması dikkat çekiyor. İstanbul Havalimanı'ndaki bu uygulamanın Kayseri Havalimanı'nda da hayata geçirilmesi, hem yolcuların hem de havalimanı çalışanlarının Ramazan Ayı'nı daha anlamlı bir şekilde karşılamalarını sağlayabilir. Kayseri Havalimanı yetkililerinin, İstanbul Havalimanı'ndaki bu başarılı uygulamayı örnek alarak benzer panoları hayata geçirmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

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