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Vali Çiçek ,' Ekili tarım alanı büyüklüğünde 6. sıradan 5. sıraya yükseldik'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı bitkisel üretim verilerini açıkladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 'Bitkisel üretimde ilk on içerisinde geçen 18 ürünümüz var iken 2024 yılında 24 ürüne çıkardık' dedi.

Vali Çiçek ,' Ekili tarım alanı büyüklüğünde 6. sıradan 5. sıraya yükseldik'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı bitkisel üretim verilerini açıkladı. Kayseri, tarımsal üretimde önemli bir yükseliş kaydetti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Bitkisel üretimde ilk on içerisinde geçen 18 ürünümüz var iken 2024 yılında 24 ürüne çıkardık .Ekili tarım alanı büyüklüğünde 6. sıradan 5. sıraya yükseldik. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarındaysa 5.  sıradaki yerimizi koruduk” sözlerine yer verdi.

Haber Merkezi

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