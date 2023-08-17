İstanbulspor ile Kayserispor 5. randevuda

Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ligde 5. kez rakip olacak.

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  • 17.08.2023 12:24
  • Güncelleme: 17.08.2023 13:28
İstanbulspor ile Kayserispor 5. randevuda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ligde 5. kez rakip olacak.

Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor yarın saat 21.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak. 2023-2024 sezonuna hem İstanbulspor hem de Mondihome Kayserispor beraberlikle başladı.

Ligde 5. randevu

İstanbulspor ile Kayserispor ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 karşılaşmada 1 kez İstanbulspor kazanırken, 2 kez de Kayserispor kazandı. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan sezon oynanan 2 karşılaşmayı Mondihome Kayserispor kazanmıştı.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

İstanbulspor - Kayserispor karşılaşmasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

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İHA

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