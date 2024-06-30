İstek parça yüzünden düğün kana bulandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada, rastgele kalabalığa pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada, rastgele kalabalığa pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu mahallesi Çilem Sokak üzerinde yapılan bir düğünde, iddiaya göre iki grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
İHA
Kayseri Gündem

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