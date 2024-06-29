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Kazada hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek toprağa verildi

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Taekwondo Antrenörü Murat Şimşek son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Taekwondo Antrenörü Murat Şimşek son yolculuğuna uğurlandı.

İncesu-Yeşilhisar yolunda Taekwondo Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek ve sporcuların bulunduğu 06 BJ 096 plakalı otomobil kaza yapmış, kazada Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Şimşek’in cenaze namazı Hulusi Akar Cami’nde ikindi namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Şimşek’in cenazesi, Anbar Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şimşek’in yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kazada yaralanan Selin A., Hira S., Furkan Ü., Asiye Rümeysa Ç.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek toprağa verildi
İHA
Kayseri Gündem

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