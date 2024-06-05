İstihdam Fuarı'nda 1.117 vatandaşa istihdam sağlandı

Kayseri Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, İşkur İl Müdürlüğü, ilçe Belediyeleri ve Kaymakamlıklar işbirliğiyle, Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlemiş olan ve 200 işletmenin stantlarıyla katıldığı, 20 bin 632 vatandaşın fuar kapılarından giriş yaptığı ve 10 bin 315 kişinin ön iş başvurusunun alındığı Kayseri İstihdam Fuarının sonucunda bin 117 vatandaşın kesin iş alımları yapılarak istihdamları sağlandı.

Konuya ilişkin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, iş ve ekmek sahibi olan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah emeklerinizin karşılığını versin ve her zaman yolunuzu açık etsin inşallah” dedi.