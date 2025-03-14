İstiklal Marşı'nın Kabulü hatırasına fidanlar toprakla buluştu

Kayseri’nin sadece bugününü değil yarınını da ilgilendiren projelere, çalışmalara ve yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultudaki faaliyetleri de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Yamula Barajı’na kıyısı olan Kocasinan ilçesindeki Kuşçu Mahallesi’nde fidan dikim etkinliğine personeli ile katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, bu anlamlı faaliyeti öğrenciler ile gerçekleştirdi.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri ile eğitmenlerin de yer aldığı fidan dikme etkinliğinde Mehmet Akif Ersoy Hatıra Ormanı’nı fidanlar ile donatan öğrenciler ve beraberindeki Büyükşehir ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin yeşillenmesi adına önemli bir faaliyeti üstlendi.