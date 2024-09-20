Kayserispor 3. kez berabere kaldı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan 5 haftada henüz galibiyet alamadı.

Kayserispor 3. kez berabere kaldı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, geride kalan 5 haftada henüz galibiyet alamadı.

Bu sezon sezona BAY olarak giren ve sonrasında 4 maça çıkan Kayserispor, henüz galibiyet alamadı. Ligde oynadığı ilk maçta sahasında Sivasspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 3 maçtan da berabere ayrıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çıktığı son 3 maçta Konyaspor ile 0-0, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, erteleme maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Topladığı 3 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

İHA
Kayseri Gündem

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