İşyerlerine Yeni Dönem: Tespit ve Öneri Defteri Zorunluluğu Başladı

Bu kapsamda, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, her işyeri için ayrı olan defterlerin tutulması önem taşıyor.

Tespit ve Öneri Defteri ile ilgili düzenlemeler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılmıştır. İlgili defter, seri numaralı, bir asıl ve iki kopyalı (oto kopili) olarak düzenlenmiş olmalı ve her sayfası noter veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından mühürlenerek onaylanmalıdır.

Defterlerin onay süreci ve gerekli evraklar hakkında bilgi veren Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayşe Ak, işverenlerin ve işveren vekillerinin dikkat etmesi gereken hususları açıkladı. Buna göre, defterlerin onaylatılması için kaşe ve ıslak imzalı talep dilekçesi, hekim ve İSG uzmanı sözleşmeleri, imza sirküsü gibi belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.

Onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne bırakılan defterler en erken ertesi gün teslim edilmeye hazır hale gelecek ve başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim alınmalıdır. Teslim alınmayan defterler hakkında Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin "Ayıklama ve İmha" başlıklı bölümüne göre imha süreci başlatılacaktır.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş ve işlemlerin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanması için işverenlerin belirtilen evrakları eksiksiz olarak getirmeleri ve onay sonrası defter tesliminin sadece yetkili kişilere yapılabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.