İtalya, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekata karşı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

İtalya, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekata karşı
Kayseri GündemEditör

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail’in yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

Meloni, Senato’da yaptığı konuşmada, "İsrail’in Refah’a yönelik askeri harekatına karşı olduğumuzu yineleyeceğiz, bu harekat bölgede yaşayan siviller için daha da feci sonuçlar doğurabilir" dedi.

Meloni, ayrıca Gazze’ye insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yollarının ve GKRY’den bir deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu söyledi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

FETÖ operasyonunda firari Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
FETÖ operasyonunda firari Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı
Çifçi: 'Yerel yönetimler sivil toplum örgütlerini görevlendirmeli, projelerinin içerisine dahil etmeli'
Çifçi: 'Yerel yönetimler sivil toplum örgütlerini görevlendirmeli, projelerinin içerisine dahil etmeli'
Kara Ağaç Destanı dizi oyuncularından Selçuklu Uygarlığı Müzesine ziyaret
Kara Ağaç Destanı dizi oyuncularından Selçuklu Uygarlığı Müzesine ziyaret
'Vaatler Kararsız Seçmen İçin Yetersiz Kalıyor'
“Vaatler Kararsız Seçmen İçin Yetersiz Kalıyor”
Abdulkadir Güneş'ten Başkan Yalçın'a teşekkür
Abdulkadir Güneş'ten Başkan Yalçın'a teşekkür
Doğum günü kutlamasında ölen Savcı Salkım davasında astsubaya verilen ceza onandı
Doğum günü kutlamasında ölen Savcı Salkım davasında astsubaya verilen ceza onandı