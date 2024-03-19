Kayseri'de suya yüzde 30 daha indirim yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Su Medeniyetleri Galerisi açılış töreninde su faturalarıyla ilgili yapılacak yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda alınan karar sonucunda su faturalarına yüzde 20 indirim yapılmıştı, bunun üzerine su faturalarında yüzde 30 daha indirime gidileceğini ifade ederek “Daha öncesinde yapmış olduğumuz yüzde 20 indirimle birlikte toplamda yüzde 50 indirim oldu. Daha da önce yılbaşındaki meclisimizde TEFE-TÜFE oranını sabitledik, oradan fedakârlık yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, biz insanlarımızı seviyoruz, sizlere layık olmak için çırpınıyoruz. Belediye sizin belediyeniz, fedakârlığı yapma, gayret etme, enflasyonla mücadele etme zamanıdır, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Tam yüzde 50 indirim yapmış olduk” dedi.