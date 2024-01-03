İtfaiye 2023'te 10 bin 225 yangına müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile birlikte 2023 yılında 7 bin 411 vakaya müdahale etti. Türkiye genelindeki afetlere karşı cansiparane bir şekilde mücadele ederek görevini başarıyla yapan kahraman itfaiyeciler, tüm ülkenin takdirini kazandı.

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  • 03.01.2024 11:05
  • Güncelleme: 03.01.2024 11:19
İtfaiye 2023'te 10 bin 225 yangına müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile birlikte 2023 yılında 7 bin 411 vakaya müdahale etti. Türkiye genelindeki afetlere karşı cansiparane bir şekilde mücadele ederek görevini başarıyla yapan kahraman itfaiyeciler, tüm ülkenin takdirini kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebiliyor. Ekipler, can ve mal kaybını önlemek için yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla ve özveriyle sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 1 yıl içerisinde 5 bin 554 yangın, 3 bin 235 kurtarma, 1022 sıkışmalı trafik kazası ve 414 su baskını olmak üzere toplam 10 bin 225 olaya müdahalede bulundu.

Deprem bölgesinde canla başla çalıştılar

Türkiye’nin dayanışma ve seferberlik içerisinde deprem bölgesindeki mücadele kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kahraman itfaiye erleri bölgede bulunan tüm birimlerle iş birliği halinde canları kurtarmak için üstün çaba sarf etti. Kayseri Büyükşehir itfaiyesi ekipleri, deprem bölgelerinde yapı enkazlarında arama, kurtarmaların yanı sıra Hatay İskenderun Limanı’nda çıkan yangın söndürme çalışmalarında önemli rol üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi’ne devlet üstün fedakârlık madalyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ile ödüllendirildi.

Türkiye genelindeki afetlere karşı cansiparane bir şekilde mücadele ederek görevini başarıyla yapan kahraman itfaiyeciler, tüm ülkenin takdirini kazandı.

Mersin ve Antalya’daki orman yangınlarına da müdahale eden Kayseri İtfaiyesi, Bartın’daki sel felaketine de kayıtsız kalmadı. Dönemin Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sel bölgesi Bartın’da yapılan çalışmalara destek veren Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi’ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi, yıl boyunca öğrencilere başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yönelik, yangın farkındalık eğitimleri, hizmet içi eğitimi ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar yaptı.

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İHA

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