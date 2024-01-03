Tomarza'da 15 milyon TL'lik 'sıcak asfalt' çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçe merkezide 15 milyon TL maliyetle toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki yol ağında 8 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde ulaşım konforunu artıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkânı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Kayseri’nin merkezi ve 16 ilçesinde birçok ulaşım yatırımına imza atan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ilçe yollarını da daha konforlu ve daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Tomarza ilçe merkez mahallelerinde altyapı yenilemesinden kaynaklı bozulan yol tabakaları sökülerek, yerine sıcak asfalt çalışması yapıldı. Tomarza ilçesinde toplam 5,5 kilometre uzunluğunda yol ağında yapılan çalışmada 8 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı.

İlçede yapılan çalışmanın yatırım bedeli 15 milyon TL’yi bulurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe yollarında konfor ve güvenliğin arttırılması ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesi için yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürecek.