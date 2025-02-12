İtfaiyeden işletmelere yangın güvenliği uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, işletmelere yönelik yangın güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak, 'Özellikle küçük esnaf ile orta-üst seviye üretim tesislerinde yangın güvenlik önlemleri ve kaçış hollerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Periyodik bakımların yapılması gerekiyor. İş yerinden ayrıldıkları zaman elektrikli cihazlar için şarteli indirmeleri ve mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurmalarını rica ediyoruz' dedi.

İtfaiyeden işletmelere yangın güvenliği uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, işletmelere uyarılarda bulundu. Küçük esnaflar ile orta ve üst ölçekli üretim tesislerinin yangın güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Kızılkan, “işletmelerde; işyeri açma çalışma ruhsatı özellikle itfaiyenin ilgilendiği alanlardan bir tanesi olmakla beraber çalışan sayısı ve faaliyet konusu bizim ruhsat verme ile ilgilendiğimiz yapılardan bir tanesidir. Özellikle küçük esnaf ve orta-üst seviye üretim tesislerinde yangın söndürme tüpleri, yangın güvenlik önlemleri ve kaçış hollerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Periyodik bakımların yapılması gerekiyor. İş yerinden ayrıldıkları zaman elektrikli cihazlar için şarteli indirmeleri ve mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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