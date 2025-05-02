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  • İyi ki varsınız: Bulduğu bir tomar parayı sahibine teslim etti

İyi ki varsınız: Bulduğu bir tomar parayı sahibine teslim etti

Kocasinan Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan personel tarafından sokakta bulunan 17 bin 60 lira sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

İyi ki varsınız: Bulduğu bir tomar parayı sahibine teslim etti

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, 27 Nisan 2025 Pazar günü akşam saatlerinde, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bir miktar para buldu. Daha sonra temizlik görevlisi, 17 bin 60 lira değerindeki kağıt parayı sahibine ulaştırılması üzerine bir başka belediye personeline teslim etti. Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise paranın sahibine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Temizlik görevlisinin parayı bulduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi

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