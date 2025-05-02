Uyuşturucu tacirinden bilindik savunma: 'Satıcı değil içiciyim'

Odada bulunanlardan Y.A. hakkında ‘uyuşturucu ticareti’ suçuyla dava açıldı. Y.A.’nın tutuklu yargılandığı davada M.B. ve A.G. tanık olarak dinlendi. Sanık Y.A., “Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. G.K.’yı tanımam hiç görmedim. Onda ele geçen uyuşturucuyu ben vermedim. Benim üzerimden çıkan uyuşturucu, kullanma amaçlı üzerimdeydi” diye konuştu. Ortamda bulunanlar A.G.’ye ait. M.B.’yi de A.G. aracılığı ile tanıdım. Suçsuzum beraatimi istiyorum.” dedi.

Daha sonra mahkemede 2 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.