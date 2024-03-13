İYİ Parti Adayı Yücel'den Belediyenin halk iftarına tepki

İYİ Parti Kayseri İl teşkilatı ve Belediye Başkan Adayları Hunat Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, seçmenin AK Parti’ye oy verdiğine pişman olduğunu ifade ederek, “Vatandaş elim kırılsaydı diyor, vatandaş keşke vermeseydim diyor fakat sandık tekrar yaklaşınca Sayın Cumhurbaşkanı 2 yerine 5 verince sandığa giden seçmenin 1 ayını kurtarıyor. 1 ay sonra vatandaş elim kırılsaydı diyor. Ama bu sefer vatandaş doğru söylüyor. Emekli 10 bin lira maaş alıyor. Bununla geçinemediğini kendisi görüyor. Asgari ücretli ramazan ayında evine ne götürebilir? Herkes sırça saraylarda, özel uçağında, konforunda, belediye başkanları her türlü lüksünü yaşayacak ama vatandaşa sabret, şükret diyecek. Bu vatandaş şükrediyor ama nereye kadar. Oylar aşağı doğru gidiyor. Biri bir mesaj verecek, vermeli de. Belediye başkanlarına ben buradan sesleniyorum; bayrakları, flamaları belediye ve devlet kaynaklarıyla yapmasaydınız. Onun yerine emeklilere birkaç bin lira destek verseydiniz. Korkmayın o seçimi yine kazanabilirdiniz. Sizi zaten 30 yılda tanımış insanlar. Tekrar tanıtmanıza ne gerek vardı. Milyarlar niye harcadınız? Vatandaşa iftar vereceksiniz diye reklamınızı yapıyorsunuz. Belediye kaynaklarıyla Memduh Bey kendine reklam yapıyor. Onun yaptırdığı, yedirdiği yemek vatandaşın parası. ‘Gidip yiyeceğim, oyu da onlara vermeyeceğim’ diyen birçok insan var. Durum kötü. Adalet ve Kalkınma Partisi sahaya çıkmayacak kadar kötü” şeklinde konuştu.

‘BU SEÇİM 2 PARTİ ARASINDA GEÇİYOR’

Bu seçimin 2 parti arasında geçtiğini söyleyen Yücel, “Ya AK Parti ya da İYİ Parti kazanacak. Bizi tercih ederseniz eşit bir yaşam sosyal bir ortam, gelişen bir Kayseri, sizin içinizden olan kardeşleriniz olacak. Eğer hala eski belediye başkanlarını seçerseniz takdir sizin” diye konuştu.