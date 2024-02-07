İyi Parti adayı Yücel'den Kartal Kavşağı tepkisi

İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, geçtiğimiz hafta Kartal Kavşağındaki trafiğe dikkat çekmiş ve bu sorunu İyi Belediyecilikle çözeceklerini açıklamıştı. Kazım Yücel'in bu açıklaması sonrası AKP'li başkan Memduh Büyükkılıç, halkın gazını almak için kavşağın her iki yönüne de 'Kartal Kavşağı Çalışması' billboardlarını astı. Yeniden Kartal Kavşağına gidip bir açıklama yapan İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, "Seçim sathında bunların söylemlerine inanmayın, kanmayın. Herkes biliyor, yapmayacaklar. Yapacak olsalardı 10 yıldır yaparlardı" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, şehrin kanayan yaralarına parmak basmaya devam ediyor. Yücel, 4 Şubat tarihinde kent trafiğinin felç olduğu Kartal Kavşağına gitmiş ve burada bir açıklama yapmıştı. "Şehrin kanayan yarası Kartal Kavşağındayız" şeklinde başladığı açıklamasında "Kartal Kavşağındaki problemi biz çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar üzerine AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç panikledi ve bir bilboard hazırlatarak Kartal Kavşağında çalışma yapılıyormuş algısına girişti. Bu algı üzerine İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel yeniden o alanı gitti ve "Bunlara inanmayın" şeklinde kamuoyuna seslendi.

Yücel, "Ben geçen gün geldim ve Kartal Kavşağında bir açıklama yaptım. 2 dönemdir belediye başkanları bu kavşağın sorunun giderileceğini ve gerekli çalışmaların yapılacağını söylüyor. Ama ben biliyorum ki yapamayacaklar! Zaten iki dönemdir yapmadılar ve yapmayacaklar. Burada trafik kilitlenmeye devam ediyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, benim yaptığım açıklama sonrasında geldi buraya bilbordlar koydurdu. Ve' Kartal Kavşağını yapacağız' dedi. Ben inanmıyorum, yapmayacaklar. Yine seçim sathında vatandaşı kandırmak için söylenen söylemler bunlar. Seçim sathında size söylenenlere inanmayın. İki dönemdir hep aynı söylemleri kullanıyorlar. Bu açıklamaları 'Madem yapacaktınız, niye yapmadınız!' şeklinde değerlendirin. Yapılabilirdi de bu güne kadar neden proje ortaya çıkmadı. Yeni Kayseri halkını kandırmalarına ben asla müsaade etmeyeceğim. Nerede hızlı tren, nerede otoban? Peki 10 yıldır görevdesiniz, nerede Kartal Kavşağı? Eski söylemlerinizi yapmayacaksınız, yeniden aynı söylemleri tekrar edeceksiniz. O kadar çok yapmadınız ki!" dedi.

Kartal Kavşağı'nda herhangi bir çalışmanın olmadığını, bunun sadece seçim öncesi bir algı çalışması olduğunu vurgulayan Yücel, sorunun İyi belediyecilikle çözüleceğini söyledi. Yücel, "Kartal Kavşağı ile ilgili yapılması gereken şey, net ve ortada. Bize inanın ve güvenin. Buranın problemini biz çözeceğiz. Geri planda ekip arkadaşlarımız buranın çözümü için çalışmalarını yürüttü ve projemiz hazır. Çok kısa bir zaman içinde de projemizi kamuoyuna açıklayacağız. Tabi ki çok kolay değil. Tabi ki 2 yılımızı alacak. Ama 5 yıllık projeler içerisinde bu halkın kullanımına sunulmuş olacak. " diyerek sözlerini bitirdi.

