İyi Parti Adayı Yücel: ''Öyle 'ceketimi koysam kazanırım' dönemi bitti''

SANDIKTA HESAPLAŞACAĞIZ

ÖYLE 'CEKETİMİ KOYSAM KAZANIRIM' DÖNEMİ BİTTİ

EMEKLİ VE ESNAF AKP'YE BÜYÜK DERS VERECEK

KENDİ CEBİNİ DEĞİL, VATANDAŞI DÜŞÜNEN KAZIM YÜCEL'E OYUMUZ



İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kentte büyük bir heyecan uyandırdı. İsminin açıklanmasının ardından gittiği her yerde büyük bir coşku ile karşılanan Kazım Yücel, bu kez Serçeönü Mahallesinde esnaf ziyareti yaptı. Yücel, yol boyunca da vatandaşlarla selamlaştı ve onlarla sohbet etti.

Dükkanları tek tek dolaşan Yücel, esnafın feryadı ile karşılaştı. Serçeönü Mahallesi esnafı, "Mahallemiz artık neredeyse mülteci kampına dönüştü. Kaçak, göçek bir şekilde açılan mültecilerin dükkanları nedeniyle işlerimiz durma noktasına geldi. Mahallemiz hemen Sahabiye'nin yanında. Burada vergisiz ve kaçak şekilde açılan dükkan sayısı oldukça fazla. Ve buralar mültecilerin yoğunlukta yaşadığı yerlere dönüştü. Artık bir Türk vatandaşı Serçeönü Mahallesi dahil buralarda güvenli bir şekilde dolaşamıyor. 'Başıma ne iş gelir?' diye korkuyor. Hal böyle olunca da bu mahalleye uğrayan vatandaşların sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Vatandaşların uğramadığı bir yerde de bizler işimizden olmaya başladık. Her geçen gün bir esnafımız dükkanını kapatmayı düşünmeye başladı. Elbette bizi bu hale getirenleri biliyoruz. Elini kolunu sallaya sallaya, çantasını alıp gelen herkesin yerleşebileceği bir yere dönüştürdüler Kayseri'yi. Bunda hem yerel yöneticiler hem de iktidarın parmağı var. Bunun mutlaka hesabını sandıkta soracağız onlardan" dediler.

Öte yandan gezi sırasında Kazım Yücel'i yakalayan vatandaşlar da ekonomik sıkıntılardan ve emeklilere reva görülen 10 Bin TL'den dert yandılar. Vatandaşlar, "Ekranlara bakınca elimize inanılmaz bir para geçecek. Ballandıra ballandıra emekliye yapılan zammı anlatıyorlar ve emekliler sevinçten havaya uçtu diyorlar. Yav Allah'tan korkun be. Temmuz ayında yüzde 25 zam açıkladınız. Emekli Temmuz'a kadar 7500 TL alıyordu üzerine yapılan yüzde 25 zamla yine 7500 TL aldı. Valla bunların bulduğu matematik yöntemini hiçbir ünlü matematikçi çözemez. Mevcut maaşına yüzde 25 zam yapıyorlar ama sen yine aynı maaşı almaya devam ediyorsun. Şimdi de yüzde 49 zam açıkladılar ama maaşımız yine 7500 TL olarak yattı. İleride yatacak miktarı da hiçbir uzman çözemedi. Hepimiz bu yaşta matematik yöntemlerini yeniden öğrenmeye başladık. Bunlar yüzde 49 zam dedi ama hesabımıza yine en yüksek olarak 10 Bin TL yatacak. Yani zam yapılıyor, zam yapılıyor ama maaşımız aynı kalıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bugüne kadar bunlara destek verdik ama artık o dönem bitti. Yok artık 'Ceketimi koysam da kazanırım' dönemi. Artık ne söylerlerse söylesinler bizi kandıramayacaklar. Vatandaşlar olarak bizler sandıkta emeklinin hesabını onlardan soracağız. Onlar lüks araçlarla bizim üzerimizden şov yapamayacaklar. Bunun hesabını soracağız. O yüzden oyumuz size sayın Kazım Yücel" dediler.

Vatandaşı ve esnafı dinleyen İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de "Esnaf ve vatandaşlar 31 Mart'ı dört gözle beklemeye başladı. Esnaf ve vatandaş, kendini unutan ve sadece cebini ve rantını düşünen AKP'ye büyük bir ders verecek. Vatandaşa ve esnafa bir dokunuyorsunuz bin ah işitiyorsunuz. Vatandaşın ve esnafın ocağına incir ağacı diktiler. Vatandaş ve esnaf ise bunu yeni farkediyor. Biz yıllardır aslında bunu söylüyoruz ama vatandaşlarımız yeni bunun farkına vardı. Bunu sahada çok iyi gözlemliyoruz. Vatandaş ve esnaf bu rantçılardan bıkmış durumda. Dört gözle bizi bekliyorlar. Bu da bizim heyecanımızı artırıyor. Vatandaşlar sandıkları patlatacak ve bunlara çok sert bir ders verecek." şeklinde konuştu.

