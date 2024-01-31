Büyükşehir'den yeni dijital kent rehberi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik, dijital değişim ve dönüşüm ile çalışmalarına devam eden vatandaşların hayatını kolaylaştıran çözümler üreterek, hizmet kalitesini yükselten, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Yeni Dijital Kent Rehberi’ni güncelleyerek bir yeniliği daha hizmete sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bir yandan altyapı ve sosyal belediyecilik faaliyetlerini yerine getirirken, diğer taraftan da çağın gereklerine uygun olarak teknolojinin imkânlarından faydalanıp, kent yönetimi çalışmalarını da yürütüyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, cbs.kayseri.bel.tr web sitesinde ‘Yeni Dijital Kent Rehberi’ ile nöbetçi eczaneler, vefat ilanları, parsel arama, 360 derece sanal tur, adres talep başvurusu, adres kodu doğrulama ve neredeyim gibi bilgiler bulunuyor.

Vatandaşlar, genel arama, adrese git (adres kodu öğrenme), cadde/sokak/bulvar/meydan (CSBM) ara, bina ara, önemli yer ara, muhtar ara, pazar yerleri ara, elektrik direkleri ara, cenaze (defin) ara, mezar tapu ara, mezarlı ara (tümü), Büyükşehir’e ait mezarlık aramaları yapabiliyor.

Katmanlar menüsü üstünde, koordinata git, ekran görüntüsü al, katmanlar ve uygulama hakkında bilgilere ulaşabilen vatandaşlar, katmanlar menüsünde ise, Altlıklar (Uydular, Ortofotolar ve Hâlihazır Haritalar bulunmaktadır), Diğer Katmanlar ( Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Adres Verileri, Maks Adres Verileri, Drone, 360 Sanal Tur Çekilen Yerler, Kentsel Dönüşüm Alanları, Afet Toplanma Yerleri ve Köy Yerleşim & Ova Alanı bilgilere ulaşabilirsiniz.), İmar Planları (Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planı Çizgisel 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli, Nazım İmar Planı 1/25000 ölçekli ve Kadastro Mahalleri), Kent Rehberi ( Sağlık, Eğitim, Ulaşım, Kültür & Sanat, Bef (KAYMEK A.Ş.), Camiler, Oteller, Medya, Kamu Kurumları, Spor, Dernekler, Sosyal Hizmetler, Sanayi, Tarihi Eserler, AVM’ler, Esnaf Siteleri, Açık Yeşil Alanlar ve Kurban Satış ve Kesim Yerleri), Pazar Yerleri ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri konum bilgisi), Özel Hizmet ve Ustalar (Anahtarcılar, Halı Yıkamacılar, Baca Temizleyiciler, Berberler, Bayan Kuaförleri, Lokantalar, Çiğ Köfteciler, Pastaneler, Unlu Mamulleri, Şekerleme Dükkanları ve Dondurmacılar), Polis ( Bu Yılın Trafik Kazaları ve Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanı), Altyapı ( Tamamlanan Kazı, Aktif Kazı, Onaylanmış Kazı Talebi, Reddedilmiş Kazı Talebi, Planlı Kazı ve Acil Kazı), Erciyes Turizm Merkezi (Bölgeye Git, Servis ve Faaliyet Noktaları, Kayak Pisti ve Erciyes Turizm Merkezi) bilgilere ulaşabiliyor.

Vatandaşlar, harita üzerinde Sağ Tıkla ile En Yakın (Kuş Uçuşu) (Eczane, Hastane, Aile Sağlık Merkezi, Cami ve Elektrik Direği), Bilgi Al (Kapı Hakkında, Bina Hakkında, Yol Hakkında, Mahalle Hakkında ve İlçe Hakkında), Bu Noktaya Yol Tarifi Al, Bu Noktayı WhatsApp’ta Paylaş, Google Street View, Haritayı Temizle ve Uygulama Hakkında bilgilerden faydalanabiliyor.

Vatandaşlar, Çizim Seçenekleri ile çizgi, kapalı alan, daire çizip uzunluk bilgilerini alabilirsiniz, *.SHP formatında dosya ekleyip görüntüleyebilirken, Yeni Dijital Kent Rehberi vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenir hayatını kolaylaştıran hizmetler sunuyor.