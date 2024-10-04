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  • İYİ Parti'den istifa eden Göker Gözütok, muhalefete göz kırptı

İYİ Parti'den istifa eden Göker Gözütok, muhalefete göz kırptı

İYİ Parti'den Talas Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden Göker Gözütok, AK Parti saflarına geçileceğine dair çıkan iddialara yanıt vererek, 'İktidarın yanlış politikalarını desteklemediğimiz için muhalefetteyiz. Sizin muhalefet yapıyormuş gibi yaparak oylarımızı iktidara teslim etme taşeronluğunuza ihtiyacımız yoktu' dedi.

İYİ Parti'den istifa eden Göker Gözütok, muhalefete göz kırptı

İYİ Parti Kayseri teşkilatında art arda istifalar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde de Talas Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Göker Gözütok, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gözütok, istifaların ardından AK Parti saflarına geçileceğine dair çıkan söylentilere yanıt verdi. Gözütok, “İYİ Partiden istifamızla ilgili AK Partiye geçeceğimiz yönünde dedikodular çıkmış; Biz iktidar partisinin oy pusulasındaki yerini biliyoruz, iktidar partisine nasıl üye olunur biliyoruz, iktidarın yanlış politikalarını desteklemediğimiz için muhalefetteyiz. Sizin muhalefet yapıyormuş gibi yaparak oylarımızı iktidara teslim etme taşeronluğunuza ihtiyacımız yoktu. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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