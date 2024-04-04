İYİ Parti eski İlçe Başkanından Dursun Ataş'a veryansın

Ayrıca Mustafa Işık yaptığı yazılı açıklamada ‘’topuklu efe edasıyla yanlış yönlendirmelere kanarak sayısız il ve ilçe teşkilatının görevden alınmasını da anlayamadık. Liyakatli idareciler yerine beceriksiz, isteksiz, samimiyetsiz ve karşılığı olmayan kişilere itibar edilmesini’’ anlayamadığını söyledi.

İşte o basın açıklaması;

''Her parti üyemizin büyük olgunlukla içinde yer aldığı, yüzlerce etkenin olumlu ya da olumsuz etki ettiği seçim sonuçları; evrensel değerlerin öne çıktığı, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk’ün sahiplenildiği, samimiyet ve hoşgörünün kabul gördüğü, mütevaziliğin alkışlandığı, kibrin, şatafatın, savurganlığın, yoksulluğun ve şımarıklığın asil milletimizce cezalandırıldığı bir seçimi geride bırakmış bulunuyoruz. Kalbinde sevgi ve karşısındakine saygı duyan herkesin sevindiği 31 Mart yerel seçim sonuçları ülkemizde adeta bayramdan önce bir bayramı yaşatmış ve Türk halkını sevindirmiş ayrıca halk üzerinde kimsenin ipotek koyamayacağının da bir göstergesi olmuştur. Halkımızın gösterdiği bu güçlü irade örneği içinde halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

Seçim öncesi görevden alınan bir teşkilatın başkanı olarak şimdiye kadar partimizin zarar görmemesi adına görüşlerimi saklı tutmuştum. Bugün doğruları İYİ insanlara haykırma vaktidir. İyi Partiye gönül verenler ‘’Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür’’ kişilerdir. Damarlarımızdaki asil kan hiçbir ihaneti kaldırmaz. Biat etmek yerine bilgimizi rehber ediniriz ve her zamanda bunu savunmuşuzdur. Biz Kocasinan İlçe Başkanlığı olarak, haksız bir şekilde görevden alındığımız gün itibari ile tüm sandık ve mahalle temsilcileri belirlemiş, Kayseri İlimizdeki tüm ilçelerden daha fazla üye kaydı yapmış, kasasında hatırı sayılır parası olan bir Kocasinan İlçe Başkanlığı’nı bıraktık. Çünkü biz inandığımız değerler üzerine her zaman çalıştık ve partimizi daha da ileriye taşıma gayreti içerisindeydik. Asla hiç kimseye de ‘’liyakatimizi liyakatsizlere’’ sorgulatmayız, ‘’başarımızı beceriksizlere gölgeletmeyiz.’’ Canla başla çalışmış samimi arkadaşlarımıza lüzumsuz kişilerce söz edilmesine müsaade etmeyiz. Akla ziyan ithamlarda bulunan sözde klavye kahramanlarına asla pabuç bırakmayız. Başarısızlığın gerçek sahibi Kayseri Milletvekilimiz Sn. Dursun Ataş başta olmak üzere saç tarayıp boy gösterenlere, seçim ofisi önünde şemşamer çitleyen kadar emeği olmayanlara ayna tutmaktan asla çekinmeyiz.

İyi Parti tabanı olarak partimizde sorumluluk sahiplerinin üzüntülerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Hiç armut ağacından karpuz toplanabilir mi? Genel Başkanımız ‘’Sn. Meral Akşener Hanımefendinin alıştığımız hoşgörü ve anne şefkati yerine haksız öfkesi, hırsı, öngörüsüzlüğü, tutarsızlığı,’’ anlayamadık. Dün kanka gibi sarıldığı kişileri düşman ilan etmesini, iki yıl etrafında oturduğu masayı “kumar masası” ilan etmesini ve tekrar o masada yer almasını anlayamadık. Çocuklarına vefa gereği vasiyet bırakırken partilerimize aynı şahısları düşman gibi hedef göstermesini anlayamadık. Çağdaş ve demokratik yönetim anlayışı umut ederken feodal düzenin topuklu efe edasıyla yanlış yönlendirmelere kanarak sayısız il ve ilçe teşkilatının görevden alınmasını da anlayamadık. Liyakatli idareciler yerine beceriksiz, isteksiz, samimiyetsiz ve karşılığı olmayan kişilere itibar edilmesini anlayamadık. Kongrelerimizde elektrikleri kesen kişilere ışık yakmasını anlayamadık. İktidarın üç günde yaptığı seçim muhasebesinin İyi Parti’de bitmek bilmeyen bir başka olağanüstü kongreye atılmasına da hiç anlam veremedik. Yani ne ektiysek onu biçtik. Tabana rağmen siyaset yapılamayacağı bir kez daha tecrübe edilmiştir.

Sokakta vatandaşa hitaben söylenen “Oy vermezseniz evime döneceğim” sözünün gereği yapılmalı ve Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener hür ve müstakil bir karar alarak partiyi yetkili kurullara teslim etmelidir. İyi Partinin sağlıklı bir yapıya kavuşması ancak ivedilikle tüm il ve ilçelerde yapılacak kongrelerle mümkün olacaktır.''

