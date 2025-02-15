İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza’da kabak çekirdeği çitledi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretlerde bulunmak ve İYİ Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Başkan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin belediyeciliğini kazandığı Tomarza ilçesine de ziyarette bulunarak Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç’tan ilçe hakkındaki gelişmeleri öğrendi. Dervişoğlu’na ilçe hakkında gelişmeleri ve bilgileri aktaran Belediye Başkanı Koç, ilçede üretilen kabak çekirdeğinden ikram etti, Dervişoğlu, kabak çekirdeğinden yedi. Tarım hakkında bilgi veren Başkan Koç, “Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç: Tomarza’mızda 43 bin dekar patates üretilir. Tomarza’da tarımın lokomotifleri bunlar, 320 bin ton patates üretiriz, bu sene patates üretimi vahim. Maliyeti yaklaşık 6,5 lira şu anda piyasa değeri 3 ila 4000 lira. Ürettiğimizden zarar ettik patateslerimiz kokmak üzere. Buradan da çiftçimiz destek bekliyor haliyle bunu özellikle söylemiş olayım. 145 bin dekar ekili kabak çekirdeği alanımız var. Bu 556 bin ton üretim demektir. Kayseri'nin ekili alan olarak Türkiye'nin %25’i Tomarza’dadır. Türkiye'nin de %12 üretimi bize ait. Kabak çekirdeğinde fiyatlarda iyi üreticimizde memnun. Birde ara üreticimiz olduğu için ara üretim olduğu için üretimi de engellemiyor” şeklinde konuştu.