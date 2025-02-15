Tomarza'da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu rüzgarı

Dervişoğlu, “Kendimizi evimizde hissettirdiniz, çok teşekkür ediyorum hem bu nazik kabulleri kadir şinasi misafirperverlikleri için de çok teşekkür ediyorum. Hem belediye başkanımızı Tomarza Belediye Başkanı olarak işte Büyükşehir Belediyesi ile hükümetle olan ilişkilere hem de halkla olan bütünleşmesi aslında onu başarılı olmaya da mahkûm ediyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretlerde bulunmak ve İYİ Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Başkan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin belediyeciliğini kazandığı Tomarza ilçesine de ziyarette bulunarak Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç’tan ilçe hakkındaki gelişmeleri öğrendi. Dervişoğlu’na ilçe hakkında gelişmeleri ve bilgileri aktaran Belediye Başkanı Koç, “Bizim şu anda 22 bin değişken nüfusumuz var. 1 milyon 380 bin metrekare arazi üzerine kurulu 5 merkez 49 taşra mahallemiz oluştu, 54 mahallemiz var. Göreve geldiğimizde 105 milyon bütçemiz vardı %75’te borcumuz vardı, bütçemizin %75 kadardı. 9 ay içerisinde bütçeyi yeniledik şu anda 250 milyon bütçemiz var. Borcumuz da %15 seviyesine düştü senenin sonunda borcu yok belediye diye hedefimiz o. Rakamlarıyla birlikte afaki değil rakamla birlikte borcu yok kâğıdı ile birlikte konuyu gündeme taşıyacağız. Tabii bunları yaparken de vatandaşımız belediyenin borcundan çok bize ne yaptı ya bakar, onları da ihmal etmedik göreve geldiğimizde hemen güneş enerjisinden Ges dediğimiz bir projeye gerçekleştirdik, 400 bin kilowatt elektrik üretiyoruz. Bizim en büyük sorunumuz göç malum, Kayseri’nin çoğu yerinde bu var. Göçün sebeplerini de baktığımız zaman işsizlik vardı göreve geldiğimizde işsizlikle mücadele masası oluşturduk” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ilçe için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek Kayseri’de kendisini evinde hissettiğini söyledi. Başkan Dervişoğlu, “Çok teşekkür ederim başkanım yaşadığı yörenin evladı olunca insan öncelikle o yörenin dertlerine muttali oluyor. Dertlerin içinde büyüdüğü için de o dertlerin çözümüne bakıp olması hasebiyle de doğru çözüm önerilerini halkıyla paylaşıyor. Tomarza Belediyesi bizim yüzümüzün akı belediye doğru işleri yapılırsa nelerin gerçekleşebileceğini sayın başkanımız anlattı yüksek bir borçla teslim olmuş oldu belediyeye. İnşallah iyi sonunda sıfır borsa 0 borç noktasına getirecek, bunun yanında işsizlik ve istihdam sorunuyla ilgili çok önemli adımlar attığını ifade etti ziyadesiyle memnun oldum. Bu uygulamasının diğer belediyelere de örnek teşkil etmesini temenni ediyorum, gelirken gördüm yani gerçekten doğru bir elin değdiği belliydi. Tomarza yoksa bu karda kışta kıyamette biraz daha sıkıntıyla karşı karşıya kalması muhtemeldi. Yerinde müdahale ederler halkın sorunlarını çözmeye yönelik iyi belediyecilik anlayışının da önemli bir temsilcisi. Biz siyaset mekanizmasına olan arkadaşlarımızla birlikte halka hizmet yolculuğu yapan ve herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmaksızın bunu gerçekleştiren Belediye başkanımıza her türlü desteği vereceğiz. Tek başına da gelmedim genel başkan yardımcılarımız buradan milletvekillerimiz burada Tomarza ile ilgili anlattıkları sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirilmesine de katkı sağlayacağız. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile de herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın bu patates sorunu çözümü için atılması icap eden bütün adımları da şahsen atacağımı burada ifade ediyorum. Ayrıca belediyeler Birliği'ne de bu konuyu intikal ettireceğim, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kendimizi evimizde hissettirdiniz, çok teşekkür ediyorum hem bu nazik kabulleri kadir şinasi misafirperverlikleri için de çok teşekkür ediyorum. Hem belediye başkanımızı Tomarza Belediye Başkanı olarak işte Büyükşehir Belediyesi ile hükümetle olan ilişkilere hem de halkla olan bütünleşmesi aslında onu başarılı olmaya da mahkûm ediyor. Bu üslup bu meşrep bu bakış açısını herkese örnek teşkil etmesini orada temenni ediyorum. Buna vesile olmuş olması bakımından da hem milletim adına hem şahsım adına partim adına kendisine teşekkür ediyoruz, başarılarınızın tekrar devamını diliyorum” şeklinde konuştu.