İyi Parti Gik Üyesi Yücel: 'Koskoca belediye Sahabiye Mahallesi içerisindeki boş araziyi ihaleye dahi çıkartamadı'

Sahabiye kentsel dönüşümüyle ilgili konuşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, “2014 yılında Sahabiye’ye kentsel dönüşüm veriliyor. Biz burası değişmeli, hızla bu yapı depreme dayanıklı ve Kayseri’ye yakışır bir hale gelmeli dedik. Aldıkları karara göre neredeyse 18’de birini şu 10 yıl içerisinde anca bitirmeye yaklaştılar. Yine Sahabiye kentsel dönüşümünde boşaltılan bir alanla ilgili seçim öncesi belediye başkanımız dedi ki; Emlak Konut’a vereceklerini söyledi. Koskoca belediye Sahabiye Mahallesi içerisindeki boş araziyi ihaleye dahi çıkartamadı. Bir müteahhitte veremiyorsanız. Kentsel Dönüşüm Dair Başkanlığınız var. Bunu siz yapabilirsiniz. Kamu tasarrufları var, Ankara’da bakanımız var ama bakanımız gitti, burayı artık veremiyoruz diyorsanız; Kayseri’nin göbeğine bu çirkinlik yakışmıyor. Bura Kayseri’nin serveti. Burası Kayseri’nin değişmesi gereken yüzü. Bununla ilgili ne Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın çabasını ne de artık bakanlıktan bizimle ilgilenen biri olduğunu düşünmüyorum. Sayın Belediye Başkanı seçimde insanlar belki de bunun için size oy verdi. Seçimden sonra 4 ay geçti hala ortada yapılan hiçbir şey yok. Burası Kayseri’nin göbeği bir an önce değişmeli” ifadelerini kullandı.