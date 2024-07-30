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Milletvekili Genç, başıboş köpek düzenlemesini yeterli bulmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, başıboş sokak köpekleriyle ilgili getirilen düzenlemeye ilişkin  'Hayvanları koruma kanunu üzerinde yapılan bu değişiklik sokaklarımızdaki masum canların yaşam haklarını hiçe sayarak onları tecrit ve ölümle karşı karşıya bırakmaktadır. Bizler burada sadece yasalar yapmak için değil vicdanlarımızı temsil etmek için bulunuyoruz. Hayvanlara karşı yapılan bu zulme sessiz kalmak insanlık onuruna yakışmaz' dedi.

Milletvekili Genç, başıboş köpek düzenlemesini yeterli bulmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç TBMM Genel Kurulu’nda başıboş sokak köpekleriyle ilgili getirilen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Getirilen düzenlemenin, canlıların yaşam haklarını hiçe saydığını belirten Milletvekili Genç “Hayvanları koruma kanunu üzerinde yapılan bu değişiklik sokaklarımızdaki masum canların yaşam haklarını hiçe sayarak onları tecrit ve ölümle karşı karşıya bırakmaktadır. Bizler burada sadece yasalar yapmak için değil vicdanlarımızı temsil etmek için bulunuyoruz. Hayvanlara karşı yapılan bu zulme sessiz kalmak insanlık onuruna yakışmaz” diye konuştu. 

YAŞAM HAKLARINI KORUYAN YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALI’
Hayvanları yaşam haklarını koruyan yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Milletvekili Genç, “Bizler ‘yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ sözünü rehber edinmiş bir milletiz. Ancak bugün bu milletin meclisinde yaratılanı sevmeyen, onlara ölüm fermanı yazan bir düzenleme konuşuluyor. Hep birlikte bu vicdansızlığa dur demeliyiz. Hayvanların yaşam haklarını koruyan gerçekçi ve insani düzenlemeler yapmalıyız. Bu kanun teklifi insanlık tarihine utançla geçecek bir düzenlemedir ve derhal reddedilmelidir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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