İyi Parti Kayseri'de vekilsiz kaldı: Peki Ataş hangi partiye geçecek?

Dursun Ataş Hangi Partiye Geçiyor?

Ülkücü geçmişi ve milliyetçi meşrebi göz önüne alındığında ilk planda Ataş'ın baba ocağı, Türkeş'in partisi Milliyetçi Hareket Partisine geçmesi makul gibi görünüyor.

Ümit Özdağ, Pelin Gündeş Bakır ve Halaçoğlu'nun kurduğu marjinal milliyetçi/ülkücü partiler düşünülebilir. Fakat istikbali olmayan marjinal milliyetçi partilerde Sayın Ataş'ın ne geçireceği boş zamanı ne de harcayacak eforu var.

CHP'ye, Saadet'e, Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerine de mesafeli duruşu belli.

İyi Parti'den istifa ettiği gerekçeler içinde dile getirdiği 'Bu yeni yolda, tek gayem millete hizmet' açıklamasında bulunmuştu.

Peki Dursun Ataş için bu YENİ YOL hangisi?

Dursun Ataş'ın ima ettiği Yeni Yol elbette marjinalin marjinali Yeni Yol Partisi değil. Dursun Ataş için yeni yol, daha geniş bir alanda hizmet edeceği Cumhur İttifakı'nın büyük ortağının yanı neden olmasın.

Önümüzdeki günlerde, hem milletvekilleri hem de belediye başkanları nezdinde Ak Parti'ye büyük bir geçişlerin olacağı zaten epey bir zamandır söylenmekte. Önümüzdeki günlerde Deva'dan, Gelecek'ten, İyi Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve belki Saadet'den bir kısım katılımların olacağı tahmin ediliyor.