İyi Parti'nin ağır topları bir bir istifa ediyor: Erhan Özhan da gitti



İYİ Parti Kayseri Teşkilatında son zamanlarda art arda gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti Bünyan Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve 2019- 2024 dönemlerinde İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Meclis Üyesi görevini yürüten Erhan Özhan istifa ettiğini duyurdu.

Özhan, "İYİ Parti Üyeliğimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Dişimle, tırnağımla, emeğimle, alın terimle mücadelemin her safhasının hakkını fazlasıyla verdiğim kanaatindeyim. Allah katında gönlüm rahat, başım dik. Dün olduğu gibi yarınlarda da Din, Devlet, Vatan ve Millet için çarpan kalbimle hayatıma devam edeceğim. Bu vesile ile, her ne kadar parti üyeliği anlamında yollarımızı ayırmış olsakta siyaset üstü bir ülküdaşlık hukukuyla muhabbet duyduğumuz Sn Müsavat Dervişoğlu’na genel başkanlık sürecinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.