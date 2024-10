YRP Teşkilatı, Hunat Çarşısı esnafıyla bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Melikgazi teşkilatı, Hunat Kapalı Çarşı'daki esnaflarla bir araya gelerek kahvaltı programı düzenledi. Etkinliğe, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, Melikgazi İlçe Başkanı, Melikgazi ve Büyükşehir Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Hunat Çarşısı Dernek Başkanı Fatih Gümüşgöz ile çok sayıda esnaf katıldı.Programda, esnaflarla yapılan istişarelerin önemine vurgu yapılırken, Hunat Çarşısı esnafının sorunlarına çözüm bulunması amacıyla ortak fikir alışverişinde bulunuldu.

Esnafın her zaman yanında olacaklarını ifade eden Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, “Yeniden Refah Partisinin her zaman söylediği bir şey var. Seçim zamanı değil geçim zamanı sahada olduğunu defalarca gösterdi. Bugün esnafımızla bir kahvaltı programı düzenledik ve esnafımızla bir araya geldik bunu her zaman yapacağız yapmaya da devam edeceğiz. Bir dokundul bin ah işittik Yeniden Refah Partisi olarak esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu gösterdik göstermeye de devam edeceğiz. Esnafın beklentilerini dertlerini tek tek dinledik bu sorunların takipçisi olacağız. Biz seçim zamanı değil her zaman sahadayız” şeklinde konuştu.

Melikgazi İlçe Başkanı, Melikgazi ve Büyükşehir Meclis Üyesi Vahap Ekinci, “ Melikgazi olarak biz sorunları dile getirmek için buradaydık. Burada bir takım eksikler var bu eksikleri tespit edip meclis üyelerimize iletip mecliste dile getirmek için buradayız. İnşallah bundan sonra bütün esnafımızı ziyaret edip Melikgazideki sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Hunat Çarşısı Dernek Başkanı Fatih Gümüşgöz ise Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç’a bu programı düzenleyerek Hunat Çarşısı esnafının sorunlarını dinlediği için teşekkürlerini iletti.