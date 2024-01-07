İYİ Parti’nin belediye başkan adayları belli oluyor

İYİ Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Kayseri’deki adayları belli oluyor.

Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Bünyan ve birkaç ilçe daha dahil olmak üzere adayların yarın İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklanması bekleniyor.