İYİ Parti'nin belediye başkan adayları belli oluyor
İYİ Parti'nin 2024 Yerel Seçimleri için Kayseri Büyükşehir ve ilçe adaylarının yarın açıklanması bekleniyor.
- 07.01.2024 18:12
- Güncelleme: 07.01.2024 18:12
İYİ Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Kayseri’deki adayları belli oluyor.
Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan, Bünyan ve birkaç ilçe daha dahil olmak üzere adayların yarın İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklanması bekleniyor.
1ha
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