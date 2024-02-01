İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı adaylıktan çekildi

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık problemleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

31 Mart’a yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti’den Sivas Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi. Parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Ceylan, “Geçirdiğim kalp krizi nedeniyle Sayın Meral Akşener’in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım” dedi.

"Benim büyük hayallerim vardı" diyen Ceylan, “Bildiğiniz üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti’den Sivas Belediye Başkan adayı oldum. Doğup büyüdüğüm, büyük bir sevda ile bağlı bulunduğum Sivas’ımda 1999 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde MHP’den Sivas milletvekili oldum. Bu görev benim için büyük bir şeref olmuştur. Bu düşüncede aynı duygularla Sivas’ımıza hizmet etme amacıyla 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan seçimlerde İYİ Parti’den belediye başkan adaylığım kabul edildi. Benim Sivas’a geliş amacım ve idealim, ’Manda ve himaye kabul edilemez. Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi. Cumhuriyet’in temelini Sivas’ta attık’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için yola çıktım. Bu kutsal duyguları ömrüm boyunca hep yüreğimde taşıdım ve yaşattım. Benim büyük hayallerim vardı: Sivas’ı büyük şehir yapmak gibi, Sivas’ı gülen yüzlü, sevgi ve hoşgörü şehri yapmak gibi, Sivas’ı sanayileşmiş, modern bir bilim şehri yapmak. Tarım ve hayvancılığa dayalı Anadolu’nun lider şehri yapmak. Sivas’ta 80 bin insana iş imkanı sağlamak. Sivas’ı göç veren değil, göç alan bir şehir yapmak. Bütün bu hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim için çok üzgünüm. Geçirmiş olduğum kalp krizi nedeniyle Sayın Meral Akşener’in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım. Bütün Sivas halkı ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Her şeye rağmen ömrümün sonuna kadar ülkem, milletim ve Sivaslı kardeşlerim için gayret göstereceğimi herkesin bilmesini istiyorum“ diye konuştu.