İYİ Parti tapır tapır dökülüyor: Kocasinan İlçe Başkanı da istifa etti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun ataş ve Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek’in ardından üçüncü bir istifa haberi daha geldi. Yaklaşık bir yıldır İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı görevini yürüten Nazlı Özsoy Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini duyurdu. Şahin paylaşımında, “6 yıldır üyesi olduğum çeşitli yönetim kadrolarında görev aldığım ve son 1 yıldır Kocasinan İlçe Başkanlığını yürüttüğüm İYİ Parti'den bugün itibari ile istifa ediyorum. Bu zorlu zaman diliminde bana yardımcı olan yönetim kuruluna teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.