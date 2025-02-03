İYİ Partili Alparslan: 'Mahkemenin istediği sosyal donatı alanının tamamı karşılanmadı'

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan; “Gündemin 3’üncü maddesinde kabul edilen eski bölge trafik alanının imar planı tadilatına itiraz ettik. Biz demiştik ki; Bu imar plan sınırları içerisinde gelen 520 kişilik kişi yüküne istinaden bu bölge çerçevesinde yapılması gereken imar tadilatların yapılmadığından sosyal donatı alanlarının karşılanmadığından bahsetmiştik. Benim bu itirazım reddedildi. Demek ki sosyal donatı alanları karşılanıyordu ki biz hep beraber reddettik bu itirazı” ifadelerini kullandı.

‘DEDİĞİM İTİRAZ ÇERÇEVESİNDE SOSYAL DONATI ALANI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Sosyal donatı alanlarının kanun çerçevesinde karşılanamadığını belirten Alparslan şöyle konuştu; ‘Bu kararı 1022 351 mahkeme kararına istinaden düzenledik ve sizin yaptığınız itiraz yanlıştır deniyor. Şimdi de 2022 351 sayılı mahkeme kararına göre bunu düzenledik deniyor. Az önce sosyal donatı alanları karşılanmayan bir kararı kabul ettik benim itirazımı reddettik ama şimdi de benim itirazım çerçevesinde 11200 metrekare burada sosyal donatı alanları geliştirmemiz gerekiyor. Dediğim itiraz çerçevesinde 6231 metrekare sosyal donatı alanı geliştiriyoruz. Yani bu şöyle bir şey oluyor ‘Selim Alparslan itiraz etti biz bunu karşılığı yok ama biz bunu yapmak zorundayız’a geliyor olay. Peki benim itirazım niye reddedildi? Ben dedim ki burada sosyal donat alanlarını karşılamıyoruz ama şimdiki gelen gündemimizde, maddede diyor ki; ‘burada sosyal donat alanlarını karşılamamız gerekiyor’ neye istinaden? mahkeme kararına istinaden karşılamamız gerekiyor. Gündemimizde böyle bir karar geçiyor komisyonumuz kabul ediyor peki bu sosyal donatı alanlarını biz karşılıyor muyuz? Yani camiyi yeşil alanı okulu anaokulu karşılıyor muyuz? Bu sosyal donat alanlarını imar kanununda 500 metrelik hat içerisinde karşılamamız gerekiyor. Demek ki biz bunu kanun çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Peki biz burada yapmış mıyız? Yapmamışız. Biz burada mahkemenin bize tarif ettiklerinin tamamını karşılamadık. Karar sevgili meclis üyelerinin.”