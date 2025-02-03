Talas Belediyesi'nde 'Ülkücü Şehitler Anıtı' tartışması

Çalıksoy, “Bunun belediyemiz tarafından yapılmasını istiyoruz. Şehitlerimiz bizim şehitlerimizi Millet Bahçesi’ne Ülkücü Şehitler Anıtı değil de biz bunu Şehitler Anıtı olarak yapmayı teklif ediyoruz” dedi.

Kayseri’de Talas Belediyesi 2025 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 13 asıl ve 1 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin içinde yer alan Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nın 200 metrekarelik alanında tüm masrafların Milliyetçi Hareket Partisi Talas ilçe başkanı tarafından karşılanması koşuluyla Şehitler Anıtı yapılması talep edildi. Madde hakkında CHP Talas Belediyesi Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy anıtın isminin Şehitler Anıtı olarak Millet Bahçesi’ne yapılmasını talep etti. Çalıksoy konuyla ilgili, “Bizimde gruplar olarak şehitler anıtına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bunun Millet Bahçesi’ne yapılmasını daha uygun görüyoruz. Bunun belediyemiz tarafından yapılmasını istiyoruz. Şehitlerimiz bizim şehitlerimizi Millet Bahçesi’ne Ülkücü Şehitler Anıtı değil de biz bunu Şehitler Anıtı olarak yapmayı teklif ediyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ise Parkın isminin Alparslan Türkeş Parkı olması nedeniyle kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini ifade ederek anıtın Alparslan Türkeş Parkı’na yapılmasını ve Ülkücü Şehitler Anıtı isminin olmasını talep etti. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.