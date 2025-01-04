İYİ Partili Hakkomaz Şahin'den eski Suriye'ye özlem

Teröristlere imtiyaz tanınmaması gerektiğini ifade eden İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, “Teröristlerle ilgili bizim görüş açımız şudur. Teröristin ölüsü leş, dirisi kalleştir. Kendilerinin vereceği söze güven olmaz. Büyük Orta Projesi kapımıza kadar dayanmış. Suriye'deki devlet tamamen yok olmuş ve ne olduğu belli olmayan gruplar tarafından ele geçirilmişken, sınırımız bu kadar açıkta iken teröristlere imtiyazlar tanımak değil, gereğini yaparak, devletin gerçek gücünü göstermemiz gerekmektedir” dedi.



İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere tepki göstererek, “Son günlerde bildiğimiz üzere İmralı’daki caninin çıkarılması söz konusu. Bu konuya da bütün gazetecilere, siyasilere baktığımız zaman devlet haklı deniyor ama bu bizim bildiğimiz devlet değil. Şahıs olan devletin aklı ne yazık ki. Bu konuda da teknik duruşu sergileyen İYİ Parti ne o heyetle ne de terörist elebaşının dışarıya çıkmasıyla alakalı net tavrını kesin bir şekilde sergilemektedir. Ne yazık ki siyasilerimiz unutmuş olabilir, vatandaşımız göz ardı ediyor olabilir. Bu gerçeği unutmamalıyız. Eğer biz bu topraklar üzerinde bu kadar rahat bir yaşam sürebiliyorsak bu şehitlerimizin kendi hayatından vazgeçmiş olması yine gazilerimizin hayatlarının büyük bir bölümünü feda etmesiyle alakalı bir durum. Bu konuda da Atatürk'ün keskin bir sözü var aslında. Açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Vatana ihanet edenin nedeni olmaz er ya da geç bedeli olur. Ya da Hazreti Ali'ye geldiğimiz zaman kendinize yapılan hata laf edebilirsiniz. Ama vatana yapılanı asla. Hem dinimizde hem Türk töremizde kesinlikle teröriste bir af yoktur. Bu konuda da bizim sözümüz şudur. Teröristin yeri kesinlikle cezaevinde kalması gerekmektedir. Teröristten medet umulmamalıdır. Devlet teröristten medet ummaz, gereğini yapar. Teröristlerle ilgili bizim görüş açımız şudur. Teröristin ölüsü leş, dirisi kalleştir. Kendilerinin vereceği söze güven olmaz. Büyük Orta Projesi kapımıza kadar dayanmış. Suriye'deki devlet tamamen yok olmuş ve ne olduğu belli olmayan gruplar tarafından ele geçirilmişken, sınırımız bu kadar açıkta iken teröristlere imtiyazlar tanımak değil, gereğini yaparak, devletin gerçek gücünü göstermemiz gerekmektedir. Bu konuda tavrımız nettir” şeklinde konuştu.